Mélanie Meillard erleidet bei einem Trainingssturz in Levi einen Kreuzbandriss. Für die Schweizer Slalomspezialistin ist die Saison beendet.

Für Mélanie Meillard ist der Ski-Winter schon vor ihrem ersten Weltcuprennen beendet. Die Schweizer Slalomspezialistin zog sich bei einem Trainingssturz im finnischen Levi einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Auch beide Menisken wurden verletzt, wie Untersuchungen am Samstag in Genf ergaben.

Die 28-Jährige war am Freitag bei der Vorbereitung auf den Slalom gestürzt. Nach Angaben von Schweizer Cheftrainer Beat Tschuor rutschte ihr der rechte Ski weg, ehe sie in Rücklage geriet und sich das Knie verdrehte. Swiss-Ski hatte zunächst eine Distorsion des rechten Kniegelenks gemeldet – die Untersuchungen offenbarten anschließend das Ausmaß der Verletzung.

Meillard meldet sich nach Diagnose zu Wort

Auf Instagram schilderte Meillard, wie hart sie der Rückschlag trifft. „Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Manche Dinge sind einfach etwas schwerer zu verdauen als andere.“ Zugleich richtete die Schweizerin eine kämpferische Botschaft an ihre Fans: „Aber ich werde mich noch einmal zurückkämpfen.“

Für Meillard ist es bereits der zweite Kreuzbandriss ihrer Karriere. 2018 hatte sie sich vor den Olympischen Spielen im Training schwer am linken Knie verletzt. Nach ihrem Comeback belegte die Walliserin in der vergangenen Saison Platz 16 in der Slalom-Gesamtwertung.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.