Slalom der Damen: Weltcup-Start live im TV, Stream & Ticker

Am Samstag beginnt im finnischen Levi für die Damen die Ski-Weltcup-Saison. Dabei gehören auch zwei deutsche Teilnehmerinnen zum Favoritenkreis.

An diesem Wochenende werden die ersten Slalompunkte dieser Saison in Levi (Finnland) vergeben. Die beiden Durchgänge starten am Samstag um 10 Uhr und um 13 Uhr.

Neben den deutschen Slalomfahrerinnen Emma Aicher, Lena Dürr und Jessica Hilzinger geht erstmals auch das deutsche Nachwuchstalent Charlotte Grandinger an den Start.

So können Sie den Slalom der Damen in Levi heute live verfolgen:

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Aicher und Dürr Mitfavoritinnen – Shiffrin verzichtet

Zum Kreis der Favoritinnen zählen neben den deutschen Fahrerinnen Emma Aicher und Lena Dürr auch die Schweizerinnen Camille Rast und Wendy Holdener sowie Lara Colturi aus Albanien.

Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin wird hingegen nicht an den Start gehen: Sie lässt die ersten Slaloms des Winters in Levi und Gurgl (Österreich) aus. „Ich will meinem Herzen folgen„, erklärte die US-Amerikanerin ihren Verzicht. Stattdessen möchte sich die 31-Jährige zunächst auf den Riesenslalom und den Super-G konzentrieren.

Während Shiffrin pausiert, gibt die Slowakin Petra Vlhova ihr Comeback: Die Slalom-Olympiasiegerin von 2022 bestreitet nach ihrem Kreuzbandriss im Januar 2024 in Levi ihren ersten Weltcup-Slalom seit fast drei Jahren.

Auch für die Herren beginnt an diesem Wochenende der Weltcup: Sie starten am Sonntag, 15. November, ebenfalls um 10 Uhr und um 13 Uhr in Levi.