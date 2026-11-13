Österreichs Ski-Heldin wird heiraten

Ski-Star Julia Scheib hat sich mit ihrem langjährigen Partner Peter verlobt. In einem Talk spricht sie über ihre Beziehung.

Julia Scheib hat abseits der Piste einen besonderen Schritt gemacht: Österreichs Riesenslalom-Star ist mit ihrem langjährigen Partner Peter verlobt. „Mein Traummann ist nun auch mein Verlobter“, verriet die 28-Jährige im Ö3-Talk Frühstück bei mir. Seit sechs Jahren sind die Skirennläuferin und der Physiotherapeut ein Paar. Kennengelernt haben sie sich über gemeinsame Freunde.

„Peter ist der wichtigste Teil in meinem Leben“, sagte Scheib über ihren Partner. Einen konkreten Hochzeitstermin gibt es noch nicht. Die Steirerin möchte die Feier mit ihrem Trainings- und Rennkalender abstimmen. Als möglichen Ort kann sie sich die Toskana vorstellen.

Schon zu Beginn ihrer Beziehung musste das Paar eine schwierige Phase durchstehen. „Unsere Beziehung ist sofort durch einen Härtetest gegangen, weil ich an meiner zweiten Kreuzbandverletzung laboriert habe. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend eine Schwellung im Knie, das war jeden Tag ein Kampf“, erzählte Scheib. Ihr Partner versuchte, sie in dieser Zeit zu unterstützen.

Scheib sicherte sich die Kristallkugel

Sportlich gelang der Steirerin im vergangenen Winter der größte Erfolg ihrer Karriere. Sie gewann den Riesenslalom-Weltcup und belegte als beste Österreicherin Rang acht im Gesamtweltcup. In ihrer Spezialdisziplin fuhr Scheib fünf Siege und insgesamt acht Podestplätze ein.

Die Entscheidung um die kleine Kristallkugel fiel bereits vor dem Saisonfinale in Åre. Scheib gewann dort den Riesenslalom, während ihre Schweizer Konkurrentin Camille Rast im zweiten Durchgang ausschied. Damit war der Österreicherin der Sieg in der Disziplinwertung nicht mehr zu nehmen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.