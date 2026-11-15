Linus Straßer zeigt bei seinem ersten Saisonstart eine solide Vorstellung und liegt in Reichweite des Podests.

Skirennläufer Linus Straßer hat vor dem Finale beim Weltcup-Slalom im finnischen Levi noch einigermaßen Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Der 34 Jahre alte Münchner liegt nach dem ersten Lauf 0,51 Sekunden hinter dem Podium.

Vom führenden Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen trennen Straßer, der in Levi noch nie auf dem „Stockerl“ gestanden hat, 1,35 Sekunden. Das reichte nach 30 gestarteten Athleten für Rang elf, der zweite Durchgang beginnt um 13 Uhr.

Pinheiro Braathen, der bereits den Riesenslalom zum Saisonauftakt in Sölden gewonnen hatte, gelang nördlich des Polarkreises ein Traumlauf. Peking-Olympiasieger Noel Clement aus Frankreich liegt als Zweiter bereits 0,65 Sekunden zurück. Joshua Sturm aus Österreich (+0,84) hält überraschend Platz drei vor dem Norweger Atle Lie McGrath, dem Vizeweltmeister und Gewinner der kleinen Kristallkugel im Slalom im vergangenen Winter (+0,85).

Straßer rechnet nicht mit dem Podium

Straßer hatte auf Sölden verzichtet und sich vor seinem Saisoneinstieg zurückhaltend gezeigt. „Ich bin noch nicht auf dem Niveau, auf dem ich sagen würde, ich kann aufs Podium fahren“, sagte er, „vom Speed her ist noch einiges rauszuholen.“

Der eher einfache Hang in Levi liegt ihm nur bedingt. Über Platz sieben 2024 ist er bei bislang sechs Starts noch nicht hinausgekommen.