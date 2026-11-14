Beim Slalom in Levi legt Emma Aicher im ersten Durchgang einen Traumlauf hin. Für eine andere Deutsche läuft es dagegen nicht.

In Abwesenheit von Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin hat Deutschlands beste Skirennläuferin Emma Aicher ihre Chance genutzt und im finnischen Levi ihren ersten Weltcup-Sieg im Slalom im Blick. Im ersten Durchgang führte die zweimalige Olympiazweite von Mailand/Cortina nach den ersten 35 von 89 Starterinnen vor Lara Colturi aus Albanien (+0,36) und der Kroatin Zrinka Ljutic (+0,88).

Aicher, die einen Tag nach ihrem 23. Geburtstag als Erste ins Rennen ging, ließ sich von einen kleinen Wackler nicht aus der Ruhe bringen und legte einen sauberen Lauf hin. Lena Dürr (34), die in Levi schon fünfmal auf dem Podest stand, tat sich hingegen schwer und fiel mit 2,70 Sekunden Rückstand weit zurück.

Shiffrin in Levi nicht am Start

Shiffrin, die in Levi zuletzt dreimal in Serie gewonnen hatte, lässt sowohl die erste Slalom-Station als auch das Rennen in Gurgl (21. November) in ihrer Spezialdisziplin aus.

Ihr Comeback feierte derweil Petra Vlhova, die Slowakin und Olympiasiegerin von Peking, die sich Anfang 2024 das Kreuzband gerissen hatte, kehrte nach 1008 Tagen in den Weltcup zurück und liegt vor dem zweiten Durchgang in den Top 20 (+1,44). Sölden-Siegerin Paula Moltzan (USA) schied nach einem Fehler hingegen bereits aus.