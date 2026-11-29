Ski Alpin: Nächster Dämpfer für Aicher – Shiffrin vorn
Nach dem furiosen Saisonstart muss Emma Aicher in Killington einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Das deutsche Ski-Ass kommt beim Slalom ähnlich wie Lena Dürr nicht auf Touren.
Nach der Enttäuschung im Riesenslalom sieht es für Skistar Emma Aicher auch beim zweiten Weltcuprennen in Killington/USA schlecht aus. Im ersten Durchgang des Slaloms handelte sich die 23-Jährige mehr als zwei Sekunden Rückstand zur Spitze ein, damit ist eine Topplatzierung kaum mehr möglich. Aicher (Mahlstetten/+2,09) lag nach 30 Starterinnen auf Rang 15, Lena Dürr (Germering) war 16. (+2,31).
Ski Alpin: Shiffrin in Führung – Konkurrenz lauert
In ihrem ersten Slalom-Einsatz der Saison setzte sich Skikönigin Mikaela Shiffrin vor Heimpublikum mit Startnummer eins an die Spitze. Die Gesamtweltcupsiegerin aus den USA führt allerdings nur knapp vor Katharina Truppe (Österreich/+0,17), Camille Rast (Schweiz/+0,18) und Lara Colturi (Albanien/+0,27). Shiffrin fährt in diesem Winter weniger Slaloms als sonst, die 31-Jährige will sich mehr auf den Riesenslalom und Super-G konzentrieren.
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Aicher hatte am Samstag im US-Bundesstaat Vermont nach zwei fehlerbehafteten Läufen nur den 19. Platz belegt, Shiffrin als Zweite hinter der Neuseeländerin Alice Robinson ihren 111. Weltcupsieg verpasst.