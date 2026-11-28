Rückkehrerin Mikaela Shiffrin legt einen starken Auftritt hinlegt, Emma Aicher patzt dagegen.

Deutschlands Skistar Emma Aicher hat im von „Königin“ Mikaela Shiffrin angeführten Kampf um das Weltcup-Podium im US-amerikanischen Killington keine realistische Chance mehr. Die 23-Jährige patzte schon im ersten Durchlauf des Riesenslaloms entscheidend, auf Rang 21 fehlen der zweimaligen Olympiazweiten bereits 3,27 Sekunden auf Comebackerin Shiffrin auf Platz eins.

Die US-Amerikanerin glänzte bei ihrem kleinen „Comeback“ bei schwieriger Sicht vor heimischer Kulisse mit einer fehlerlosen Fahrt und fuhr bereits ein ordentliches Polster auf die Verfolgerinnen Alice Robinson (+0,39 Sekunden) und Sara Hector (+0,86) heraus. Die Weltcup-Slaloms im finnischen Levi und österreichischen Gurl hatte die Gesamtweltcupsiegerin zuvor ausgelassen.

Aicher dagegen zeigte die bislang schwächste Leistung ihrer Saison. Im ersten Riesenslalom beim Saisonstart in Sölden war sie nach einer Aufholjagd noch auf Platz drei vorgefahren – und hatte so das erste „Duell“ mit Shiffrin gewonnen. Neben Aicher sind auch Jana Fritz (+ 3,91) und Lena Dürr (+4,17) auf Rang 28 und 29 für Durchgang zwei (18.30 Uhr/Eurosport und sportschau.de) qualifiziert.