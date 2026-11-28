Schnee und Wind verhindern das erste Speedrennen der Saison.

Speed-Auftakt vertagt: Der Super-G der alpinen Ski-Männer in Copper Mountain ist aufgrund von widrigen Wetterbedingungen abgesagt worden. Wie die FIS kurz vor dem geplanten Start am Samstagabend mitteilte, habe die Jury „aufgrund der aktuellen Wetterlage mit Schneefall und zunehmendem Wind“ im US-Bundesstaat Colorado „gemeinsam mit dem Organisationskomitee und dem US-Skiteam beschlossen“, den Wettbewerb zu canceln.

Nachdem der Start zunächst um 45 Minuten nach hinten verschoben worden war, folgte um kurz nach 19:30 Uhr deutscher Zeit die Absage. Ob und wann der Super-G nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt.

Für die Techniker unter den Super-G-Fahrern bietet sich mit dem Riesenslalom am Sonntag (18.00/21.00 Uhr MEZ) eine zweite Chance auf einen Wettkampf in Copper Mountain.