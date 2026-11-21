Beim Weltcup-Slalom im österreichischen Gurgl kann Emma Aicher ihre Podest-Serie nicht fortsetzen. Danach gibt es eine Frust-Szene.

Emma Aicher boxte mit dem rechten Handschuh sauer die aufblasbare Werbebande, die „Stockerl“-Serie des deutschen Ski-Stars ist gerissen. Die 23-Jährige hat beim Weltcup-Slalom im österreichischen Gurgl zwar eine Aufholjagd gestartet, musste sich aber mit Rang acht begnügen.

Nach vier Podesträngen im Slalom in Folge und zwei Fahrten auf das Podium zum Saisonauftakt ging Aicher damit erstmals wieder leer aus.

Ski alpin: Aicher ohne Podest – Colturi triumphiert

Die erst 20 Jahre alte Albanerin Lara Colturi, zuvor zweimal Zweite in diesem Winter, feierte ihren ersten Weltcup-Sieg und liegt im Gesamtweltcup jetzt klar vor Aicher. Die Schwedinnen Sara Hector (0,27 Sekunden zurück) und Anna Swenn-Larsson (0,30) komplettierten das Podium. Aicher fehlten 1,05 Sekunden auf die Siegerin.

Lena Dürr (1,45) holte als Zwölfte in ihrem 150. Weltcup-Slalom ihr bestes Saisonergebnis. Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA) hatte auch auf dieses Rennen verzichtet.

Emma Aicher fühlt sich nicht befreit genug

„Es war einfach zum Runterfahren, ohne was zu machen. Das hat ein bisschen verleitet, das Letzte hat in beiden Läufen gefehlt“, sagte Aicher im ZDF. Dürr meinte: „Es wird besser, ich werde immer sicherer. Das Letzte, das Befreite fehlt noch, aber es war wieder ein Schritt in die richtige Richtung.“

Nach einem Kampf mit den schwierigen und ungleichen Sichtverhältnissen lag Aicher als 13. zur „Halbzeit“ bereits 1,28 Sekunden hinter der Spitze, eine Hundertstelsekunde vor Dürr (14.).

Sie habe unterwegs „ein bisschen zu viel gechillt“, räumte sie ein, und „hätte mehr Gas geben können, ich war etwas vorsichtig“. Und die Sicht? „Es war ziemlich weiß, aber andere hatten das ja auch.“

Im Finale legte Aicher einen couragierten Auftritt hin, ließ aber im Mittelteil einige Zehntel liegen. Sie hatte im finnischen Levi zuletzt ihren ersten Slalomsieg gefeiert, zuvor war sie Dritte im Riesenslalom von Sölden geworden.

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