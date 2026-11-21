Emma Aicher ist für ZDF-Experte Marco Büchel trotz ihrer erst 23 Jahre Favoritin auf den Gewinn des Gesamtweltcups.

Geht es nach ZDF-Experte Marco Büchel, steht die Gewinnerin des Gesamtweltcups bereits fest: Emma Aicher.

„Auf dem Papier müssen wir nicht diskutieren. Es gibt eine Favoritin, die fährt vier Disziplinen und hat in drei schon gewonnen – und war im Riesenslalom auch schon auf dem Podest. Rein vom Papier könnte man nach Hause gehen und den großen Kübel, den Pokal, Emma schon geben“, sagte Büchel.

Favoritin auf den Gesamtweltcup: Emma Aicher Favoritin auf den Gesamtweltcup: Emma Aicher © IMAGO/GEPA pictures

Der frühere Skirennfahrer relativierte aber auch: „Eine Saison ist lang. Sie könnte in eine Krise kommen, sie könnte sich verletzen, jemand anders könnte über sich hinauswachsen. Es ist früh, darüber zu diskutieren.“

Trotzdem führt für Büchel kein Weg an Aicher vorbei – und das trotz ihrer erst 23 Jahre: „Auf dem Papier ist die Richtung klar.“

Aicher bei Olympia zweimal knapp an Gold vorbei

In der vergangenen Saison musste sich Aicher im Gesamtweltcup nur Superstar Mikaela Shiffrin aus den USA geschlagen geben. Zum Saisonauftakt Ende Oktober in Sölden feierte sie als Dritte im Riesenslalom ihr bislang bestes Resultat in dieser Disziplin und unterstrich ihre Stärke als Allrounderin.

Bei den Olympischen Winterspielen im vergangenen Winter in Cortina hatte Aicher in der Abfahrt den Sieg nur um vier Hundertstel verpasst und Silber gewonnen. Platz zwei belegte sie auch im Teamwettbewerb mit Kira Weidle.