Deutschlands Ski-Star Emma Aicher muss in Gurgl bei schwierigen Bedingungen ran und liegt erstmal recht deutlich zurück.

Deutschlands beste Skirennläuferin Emma Aicher (Mahlstetten) hat im Kampf um das dritte Podest im dritten Weltcup der Saison nur noch Außenseiterchancen. Beim Slalom im österreichischen Gurgl belegt Aicher nach dem ersten Durchgang Rang 13, 1,28 Sekunden trennen sie von der Spitze. Zuletzt hatte Aicher im finnischen Levi ihren ersten Slalomsieg gefeiert, zuvor war sie Dritte im Riesenslalom von Sölden geworden.

Die Führung hat die Schwedin Anna Swenn-Larsson inne. Die Albanerin Lara Colturi (+0,24 Sekunden), in dieser Saison bislang zweimal Zweite, und Lara della Mea aus Italien (+0,26) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Aichers Rückstand auf das Podest beträgt damit 1,02 Sekunden. Gleich hinter Aicher sortierte sich Lena Dürr (Germering/+1,29) ein, Jessica Hilzinger (Oberstdorf/+2,95) musste sich mit Rang 47 begnügen.

„Der Lauf war nichts Spezielles, ich habe aber ein bisschen zu viel gechillt, hätte mehr Gas geben können, ich war etwas vorsichtig“, sagte Aicher selbstkritisch: „Es war schon ziemlich wenig Sicht, es war ziemlich weiß, aber andere hatten das ja auch.“

Ski Alpin: Aicher kämpft mit schweren Bedingungen

Aicher absolvierte ihren Lauf allerdings tatsächlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Swenn-Larsen war zu Beginn unter guten Bedingungen unterwegs, die Sicht verschlechterte sich dann innerhalb kurzer Zeit deutlich.

Die Deutsche fuhr als Fünfte, zu diesem Zeitpunkt hatte es sich auf der Piste zugezogen. Wenig später klarte es bereits wieder sichtbar auf. Sie werde in Lauf zwei nun „versuchen, gut Ski zu fahren und zu schauen, wo ich etwas rausholen kann“.