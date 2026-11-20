Petra Vlhova verzichtet auf die Weltcuprennen in Gurgl, Killington und Mont-Tremblant. Die Slowakin will gezielt Kraft aufbauen.

Petra Vlhova legt nach ihrem Weltcup-Comeback erneut eine Pause ein. Die frühere Gesamtweltcupsiegerin verzichtet auf den Slalom in Gurgl sowie die Rennen in Killington und Mont-Tremblant. Stattdessen wolle die Slowakin an ihrer Fitness und Skitechnik arbeiten.

Den Ausschlag hätten ihre Leistung beim Slalom in Levi, die anschließenden Trainingstage und ihr körperlicher Zustand gegeben, heißt es in einem Statement des Internationalen Ski-Verbandes FIS auf Instagram.

In Levi war Vlhova nach dem ersten Lauf noch 14., ehe sie auf Platz 16 zurückfiel. Auf Siegerin Emma Aicher fehlten ihr 2,43 Sekunden.

Vlhova: Keine Einschränkung durch das Knie

Eine neue Knieverletzung steckt nicht hinter der Entscheidung. „Die Slowakin bestätigte, dass sie sich in guter gesundheitlicher Verfassung befindet und keine Beschwerden am Knie hat, die sie beeinträchtigen“, schrieb die FIS weiter. Allerdings wolle sie sich auf „den weiteren Kraftaufbau, die Verbesserung ihrer körperlichen Fitness sowie das technische Training konzentrieren, bevor sie in den Wettkampf zurückkehrt“.

In Gurgl steht ein Slalom an, in Killington folgen ein Riesenslalom und ein Slalom. In Mont-Tremblant werden zwei Riesenslaloms ausgetragen.

Die Slowakin hatte sich im Januar 2024 bei ihrem Heimrennen in Jasna das Kreuzband gerissen. Nach mehr als zwei Jahren Wettkampfpause kehrte sie bei den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar zurück und wurde im Slalom 20.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.