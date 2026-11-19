Melanie Meillard fällt nach einem Kreuzbandriss die ganze Saison aus. Die Schweizer Slalomfahrerin meldet sich nach ihrer Operation am Knie zu Wort.

Melanie Meillard hat sich nach ihrem schweren Trainingssturz in Levi einer Knieoperation unterzogen. Die Schweizer Slalomfahrerin hatte sich vor dem Weltcup-Auftakt im finnischen Wintersportort das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Zudem wurden beide Menisken verletzt – für die 28-Jährige ist die Saison damit schon vor dem ersten Weltcuprennen beendet.

„Das wäre erledigt. Vielen Dank für all eure unterstützenden Nachrichten. Jetzt ab an die Arbeit, um wieder in Form zu kommen“, schrieb Meillard nach dem Eingriff am Donnerstag in den sozialen Medien. Die Operation erfolgte knapp eine Woche nach dem Sturz.

Heim-WM geplatzt: Meillard rätselt

Durch das Saisonaus verpasst Meillard auch die Heim-Weltmeisterschaft in Crans-Montana. „Warum passiert mir das? Ich habe den Eindruck, dass man mich nie in Ruhe lassen will“, wurde sie in einem Interview mit der Zeitung Le Nouvelliste deutlich. An einen Rücktritt denkt die Schweizerin nach eigener Aussage nicht.

In den sozialen Medien erhielt Meillard Genesungswünsche von mehreren Rennfahrerinnen. Zu ihnen gehörten unter anderem Lindsey Vonn, Corinne Suter und Kajsa Vickhoff Lie. Vonn hatte sich vor Kurzem ebenfalls einer weiteren Operation unterziehen müssen.

Meillard spürte sofort die Schwere der Verletzung

Wie es zu ihrem folgenschweren Unfall kam, schilderte Meillard bei Le Nouvelliste. „Ich habe einen enormen Druck auf meinem Knie gespürt. Ich bin den eisigen Hang hinuntergerutscht, konnte nicht anhalten und wusste schon, dass es vorbei ist“, sagte sie.

In diesem Moment seien ihr 150.000 Gedanken durch den Kopf gegangen. Schon 2018 hatte sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen, damals im linken Knie.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.