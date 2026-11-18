"Linus braucht noch etwas Zeit, aber ich sehe seine Entwicklung sehr positiv", sagt DSV-Bundestrainer Christian Schwaiger.

Nach dem ordentlichen Saisonstart in Levi soll Slalom-Ass Linus Straßer in Gurgl trotz schwieriger Voraussetzungen möglichst nachlegen. „Die Höhenlage und die Schneeverhältnisse stellen neue Anforderungen. Eine Platzierung unter den besten Zehn wäre ein tolles Ergebnis und der nächste Schritt“, sagte Christian Schwaiger, Männer-Bundestrainer des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor dem Weltcup in Österreich.

In Finnland hatte Straßer am vergangenen Wochenende den 13. Rang belegt, der Münchner habe „einen ansprechenden und stabilen Start in die Saison gezeigt“, meint Schwaiger: „Nach seiner Vorbereitung war es nicht überraschend, dass er noch nicht ganz vorne mitfahren konnte. Aber es waren viele gute Dinge dabei, und er bewegt sich in die richtige Richtung. Linus braucht noch etwas Zeit, aber ich sehe seine Entwicklung sehr positiv.“

Straßer hatte vor dem Auftakt in Finnland in Gurgl trainiert. Dies sei „sehr wertvoll“ gewesen, sagt der 34-Jährige. „Unter Rennbedingungen zählt jede Fahrt, auch wenn die Materialabstimmung dort und die nicht einfachen Verhältnisse eine besondere Herausforderung waren.“ Eine Steigerung vom Training zum Rennen, wie sie ihm zuletzt in Levi gelungen war, will Straßer „in Gurgl wiederholen. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt.“

Die deutschen Männer sind am Sonntag dran, außer Straßer gehen Fabian Himmelsbach (Sonthofen) und Nickco Palamaras (Garmisch) an den Start. Bereits am Samstag (beide 10.00 und 13.00 Uhr/Eurosport) sind die Frauen im Einsatz, Emma Aicher (Mahlstetten) winkt der zweite Sieg und der dritte Podiumsplatz in Serie.

DEINE MEINUNG

„Ich werde mich wieder ganz auf das Skifahren konzentrieren und versuchen, das Positive aus Levi mitzunehmen“, so Aicher, „dort waren es zwei solide Läufe, und ich hoffe, dass ich daran anknüpfen kann. Dann werden wir sehen, wie es in Gurgl läuft.“ Neben der Siegerin von Levi sind aus DSV-Sicht im zweiten Slalomrennen Lena Dürr (Germering) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) dabei.