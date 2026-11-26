Deutschlands Skistar stellt sich der "Königin" entgegen - bei deren Rückkehr und vor deren Heimpublikum.

Emma Aicher betritt die „Höhle der Löwin“ mit jeder Menge Wut im Bauch. „Ich war mit meinem Skifahren in Gurgl nicht richtig zufrieden“, sagt Deutschlands Skistar vor dem „Duell“ mit „Königin“ Mikaela Shiffrin vor deren „Hofstaat“ in Killington. „Das“, ergänzt Aicher, „will ich am Wochenende wieder besser machen.“

Wo, wenn nicht auf der „Superstar“-Piste im US-Bundesstaat Vermont, wo Aicher bei bislang sechs Auftritten als 19. im Riesenslalom 2024 erst einmal in die Punkte gefahren ist? „Ich freue mich auf die Rennen“, sagt die 23-Jährige, „vor allem, weil dort auch immer richtig viele Fans vor Ort sind. Ich hoffe, wir können die Tage noch gut zum Trainieren nutzen – und dann schauen wir, was rauskommt.“ Typisch Aicher.

Emma Aicher beim Slalom in Gurgl Emma Aicher beim Slalom in Gurgl © picture-alliance/APA-Images/SID/EXPA/ JOHANN GRODER

Das erste „Duell“ mit Shiffrin hatte Aicher beim Saisonstart in Sölden noch gewonnen: Platz drei beim Riesenslalom – die Dominatorin, Führende nach dem ersten Lauf, fiel bei widrigen Verhältnissen noch auf Rang sieben zurück. Danach nahm sich die Rekordsiegerin eine Pause. Auf die Slalom-Rennen in Levi, wo Aicher gewann, und Gurgl mit Aichers achtem Platz, verzichtete Shiffrin aufgrund ihrer neuen Strategie, sich mehr auf den „Riesen“ und auf den Super-G zu konzentrieren.

Vorteil für Aicher?

Im langen und zähen Ringen um den Gesamtweltcup heißt dies: Vorteil Aicher. Die letztjährige Zweite reist als Zweite mit einem Rückstand von 68 Punkten auf Gurgl-Siegerin Lara Colturi nach Killington, Shiffrin ist 18.

Von einer wirklichen „Pause“ kann bei der 31-Jährigen aber keine Rede sein. Am Dienstag veröffentlichte sie im Netz ihr bisheriges November-Programm: 83 Trainingsläufe, 2132 Kurven, 22 Sprünge! „Bereit zum Rennenfahren… glaube ich?“, schrieb sie dazu. Am Mittwoch folgten Bilder ihrer bisherigen Erfolge in Killington, wo sie sechsmal gewann, dazu die Zeile: „Ich kann es nicht abwarten, es am Wochenende wieder zu tun.“

DEINE MEINUNG

Neben dem Riesenslalom am Samstag (15.30/18.30 Uhr MEZ) und dem Slalom am Sonntag (16.30/19.30 Uhr MEZ) bei den Frauen fahren die Männer in Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado am Samstag (19.45 Uhr MEZ) einen Super-G und am Sonntag (18.00/21.00 Uhr MEZ) ebenfalls einen Riesenslalom. Für die Speedfahrer um Simon Jocher und den früheren Junioren-Weltmeister sowie Jugend-Olympiasieger Benno Brandis ist es das erste Saisonrennen.

„Mir ist wichtig, dass wir als junges, kleines, dynamisches Team auftreten und zeigen, was wir bisher auch in den Trainings gezeigt haben“, sagt Disziplincoach Andreas Silberleithner: „Wenn wir das transferieren können, bin ich ziemlich positiv, dass auch das Resultat dementsprechend sein wird. Das größte Ziel ist, dass wir unser bestes Skifahren zeigen – dann wird der Rest auch passen.“