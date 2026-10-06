Die Skikönigin möchte sich auf Riesenslalom und Super-G konzentrieren. Für Emma Aicher ist das eine gute Nachricht.

Gute Nachrichten für Emma Aicher: Skikönigin Mikaela Shiffrin, größte Konkurrentin des deutschen Shootingstars im Kampf um den Gesamtweltcup, geht neue Wege – und lässt einige Rennen in ihrer Spezialdisziplin aus. „Ich plane, in dieser Saison weniger Slaloms zu fahren“, schrieb Shiffrin in einem längeren Beitrag im Netz.

Ihr Plan für die WM-Saison mit dem Höhepunkt der Titelkämpfe im Schweizer Crans-Montana sehe ihr Heimrennen Ende November in Killington als ersten Slalom vor, berichtete Shiffrin. Das bedeutet, dass die 31-Jährige mindestens auf die Stationen Levi und Gurgl verzichten wird.

Shiffrin will weniger Slalom fahren

„Ich bin nicht durch mit Slalom“, schrieb Shiffrin. Sie wolle sich vielmehr Raum geben, um ihre Grenzen in Riesenslalom und Super-G auszuloten. „Ich tue nicht weniger, weil es mir weniger wichtig wäre. Ich versuche etwas anderes, weil es mir immer noch sehr wichtig ist.“

Mit 110 Weltcupsiegen, darunter 73 im Slalom, ist Shiffrin die erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte. 2014 in Sotschi und in diesem Jahr in Cortina d’Ampezzo gewann sie Olympiagold im Slalom, dazu war sie seit ihrem Premierentriumph 2013 viermal Weltmeisterin in ihrer besten Disziplin.

Im Slalom legte die US-Amerikanerin auch stets den Grundstein für ihre sechs Gesamtweltcupsiege. Den jüngsten errang sie im vergangenen Winter, als sie sich mit 87 Punkten Vorsprung auf Aicher durchsetzte. Fährt Shiffrin weniger Rennen, erhöht das die Chancen der deutschen Allrounderin auf die große Kristallkugel beträchtlich.

DEINE MEINUNG

Shiffrin sucht neue Herausforderung

„Über 16 Jahre war mein Ziel dasselbe“, führte Shiffrin weiter aus: „Meine Grenzen zu verschieben und eine bessere, schnellere Skirennläuferin zu werden. Das hat sich nicht geändert.“ Sie wolle sich nun aber etwas mehr Freiheit geben, um sich selbst zu fragen: „Worauf bin ich neugierig?“

Diese Neugier habe sie stets mehr angetrieben als Rekorde und Medaillen. „Und jetzt gerade spüre ich sie in Riesenslalom und Super-G.“ Neben Rennen in diesen Disziplinen plane sie „ein paar weitere“ Slaloms nach Killington ein: „Ich möchte diese Tür nicht schließen.“