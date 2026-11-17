Der DSV gibt das Aufgebot für den Weltcup-Auftakt im Biathlon bekannt. Vanessa Voigt führt das Damen-Team an - ein bekannter Name fehlt.

Der Deutsche Skiverband hat seine Teams für den Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti und den parallel stattfindenden IBU-Cup im schwedischen Idre nominiert. In beiden Mannschaften setzt der DSV auf eine Mischung aus etablierten Leistungsträgern und jungen Athletinnen und Athleten.

Die überraschdendste Entscheidung ist die Nicht-Nominierung von Selina Grotian für den Weltcup. Grotian gilt als eines der größten deutschen Biathlon-Talente. Dort wird eben auch Grotian nach schwachen Leistungen in den Ausscheidungsrennen erstmal starten.

Selina Grotian hat eine durchwachsene Saison hinter sich Selina Grotian hat eine durchwachsene Saison hinter sich © IMAGO/Gabor Baumgarten

Bei den Frauen führen Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz das sechsköpfige Weltcup-Team an. Komplettiert wird das Aufgebot von Marlene Fichtner, Julia Kink, Johanna Puff und Julia Tannheimer. Besonders auffällig: Vier der sechs Starterinnen sind Jahrgang 2002 oder jünger.

Nach WM-Bronzemedaillen mit den deutschen Staffeln im Jahr 2024 und 2025 war die Karriere von Grotian im vergangenen Winter auch aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Stocken geraten, nun muss sich die Bayerin erstmal in die Top-Mannschaft zurückkämpfen. Auch Sophia Schneider und Anna Weidel schafften den Sprung ins Weltcup-Team nicht und werden Ende November im IBU Cup in Idre Fjäll antreten.

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Biathlon-Aufgebot: Überraschungen auch bei den Männern

Auch bei den Männern erhalten Nachwuchsathleten ihre Chance auf höchstem Niveau. Neben den erfahrenen Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow wurden Fabian Kaskel, Danilo Riethmüller und Elias Seidl für die Rennen in Finnland nominiert. Prominente Namen wie Roman Rees oder David Zobel müssen zunächst im zweitklassigen IBU Cup an den Start gehen.

„Besonders freut uns, dass wir sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern jungen Athletinnen und Athleten die Chance geben können, sich im Weltcup zu zeigen und sich weiterzuentwickeln“, erklärte Biathlon-Sportdirektor Bernd Eisenbichler. „Die Entscheidungen waren teilweise sehr eng, aber wir sind überzeugt, mit den Aufgeboten für Kontiolahti und Idre eine gute Mischung gefunden zu haben.“

Für den IBU-Cup in Idre wurden unter anderem Grotian, Sophia Schneider und Anna Weidel bei den Frauen berücksichtigt. Das Männer-Team wird von den erfahrenen Roman Rees und David Zobel angeführt. Zudem gehören Lucas Fratzscher, Simon Kaiser, Leonhard Pfund und Franz Schaser zum Aufgebot.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.