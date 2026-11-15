Biathlon: Hettich-Walz macht Doppelsieg perfekt

Janina Hettich-Walz und Campbell Wright gewinnen die Sprints der Biathlon-Qualifikation in Obertilliach. Selina Grotian gibt Entwarnung und wird Zehnte.

Janina Hettich-Walz und Campbell Wright haben bei den deutschen Biathlon-Qualifikationsrennen in Obertilliach erneut zugeschlagen. Nach ihren Siegen im Kurz-Einzel am Samstag gewannen beide am Sonntag auch den Sprint. Das Rennen in Österreich stand neben den deutschen Startern auch Athleten anderer Nationen offen.

Bei den Männern blieb Wright am Schießstand fehlerfrei und setzte sich nach 22:03,1 Minuten durch. Der US-Amerikaner verwies Danilo Riethmueller, der ebenfalls alle zehn Scheiben traf, um 12,9 Sekunden auf Rang zwei. Philipp Nawrath wurde mit einem Schießfehler und 15,7 Sekunden Rückstand Dritter. Der Slowene Jakov Fak verpasste das Podest trotz fehlerfreier Schießleistung um 1,3 Sekunden.

Deutsches Podest – Entwarnung bei Grotian

Auch Hettich-Walz war zum zweiten Mal an diesem Wochenende nicht zu schlagen. Trotz eines Fehlers setzte sich die Deutsche vor Julia Kink durch, die ebenfalls eine Strafrunde absolvierte und 21,3 Sekunden zurücklag. Sophie Patz komplettierte ohne Fehlschuss mit 57,9 Sekunden Rückstand das deutsche Podest. Marlene Fichtner und Julia Tannheimer folgten auf den Plätzen vier und fünf.

Selina Grotian belegte nach zehn Treffern den zehnten Platz. Am Samstag hatte sie das Kurz-Einzel wegen Schienbeinbeschwerden vorzeitig beenden müssen.

Anders als Hettich-Walz, Tannheimer und Vanessa Voigt ist Grotian noch nicht für den Weltcup-Auftakt gesetzt. Bei Frauen und Männern sind jeweils drei deutsche Startplätze offen; für die Vergabe zählen nicht allein die Ergebnisse aus Obertilliach.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.