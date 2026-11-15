Anna-Karin Heijdenberg wird trotz kaputten Anzugs Zweite im Biathlon-Sprint von Idre. Elvira Öberg siegt deutlich.

Anna-Karin Heijdenberg hat sich beim Biathlon-Sprint in Idre trotz einer Anzug-Panne Platz zwei gesichert. Die 26-Jährige setzte sich beim schwedischen Saisonauftakt um eine Sekunde gegen Ella Halvarsson durch. Den Sieg über 7,5 Kilometer holte Elvira Öberg mit 1:06,5 Minuten Vorsprung auf Heijdenberg.

Öberg blieb beim Liegendschießen fehlerfrei und verfehlte stehend eine Scheibe. Auch Heijdenberg leistete sich einen Schießfehler, Halvarsson deren zwei. „Es war unglaublich spannend. Ich habe gehört, dass ich auf der Strecke näherkam, und es war schön zu sehen, dass ich es mit einer Sekunde geschafft habe“, sagte Heijdenberg dem schwedischen Sender SVT.

Biathlon-Panne: „Muss mir einen neuen Anzug besorgen“

Nach dem Zieleinlauf wurde das Problem an ihrem Anzug zum Thema. „Hat man das gesehen?“, fragte Heijdenberg und erklärte: „Er ist kaputt. Der Reißverschluss ist kaputt.“

Später sagte sie bei SVT: „Der Reißverschluss war während des Rennens offen. Ich habe es gespürt und überlegt: Soll ich mir eine Sekunde nehmen, um ihn zu schließen? Ich hatte das Gefühl, dass ich dafür keine Zeit hatte. Ich muss mir für das nächste Mal einen neuen Anzug besorgen.“

Die Weltcup-Saison der Biathleten startet von 26. bis 29. November mit den Rennen im finnischen Kontiolahti. Das schwedische Östersund ist diesen Winter erst Mitte März Station.

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