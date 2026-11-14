Ella Halvarsson bleibt beim Biathlon-Auftakt in Idre mit ihrem Zopf am Gewehr hängen. Jetzt will sie Konsequenzen ziehen.

Ella Halvarsson hat beim schwedischen Biathlon-Saisonauftakt in Idre mit einem ungewöhnlichen Problem zu kämpfen gehabt. Ihr Zopf blieb während des Wettkampfs am Gewehr hängen. Trotzdem lief die 27-Jährige auf der Kurzdistanz über 12,5 Kilometer auf den dritten Platz.

Zopf bleibt im Gewehr hängen: Biathletin ändert Frisur

„Mein Zopf blieb am Gewehr hängen und es zog mir an den Haaren“, sagte Halvarsson danach dem schwedischen Sender SVT. „Das war das Einzige, was nicht nach meinem Willen lief. Morgen komme ich mit einer neuen Frisur, dann wird es wohl noch besser laufen.“

Auch mit ihrer Leistung auf der Strecke war die Schwedin zufrieden: „Ich bin sehr entspannt gelaufen und habe mich stark gefühlt.“

Biathlon: Plötzlich löst sich ein Schuss

Am Schießstand hatte Halvarsson ebenfalls einen Schreckmoment erlebt. Beim ersten Schießen löste sich ungewollt ein Schuss. „Ich dachte nur: Oh, wie das zittert. Dann habe ich versehentlich einen Schuss abgegeben. Das war ein klarer Fehlschuss“, berichtete sie.

Es war ein weiterer kurioser Zwischenfall beim Rennen: Die Estin Susan Külm wurde als Erste wegen eines Verstoßes gegen die neue Gewehrregel im Biathlon disqualifiziert, weil sie ihr Gewehr am Schießstand zu früh abnahm.

Den Sieg sicherte sich Elvira Öberg vor Johanna Skottheim. Öberg war trotz zweier Schießfehler eine Minute und 21,5 Sekunden schneller als ihre Landsfrau. Halvarsson hatte als Dritte zwei Minuten und 22,6 Sekunden Rückstand auf die Siegerin.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.