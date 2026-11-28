Zwei Strafrunden, bittere Tränen: Janina Hettich-Walz sucht nach ihrem Einbruch am Schießstand nach Erklärungen.

Am Schießstand zitterten die Hände, im anschließenden Interview versagte die Stimme: Janina Hettich-Walz hat beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti einen bitteren Nachmittag erlebt. Die 30-Jährige verbrauchte in der Mixed-Staffel beim Stehendschießen sämtliche Nachlader und musste dennoch zweimal in die Strafrunde. Anschließend brach sie im ARD-Interview in Tränen aus.

„Ich weiß gerade einfach nicht, was ich sagen soll. Heute tut es mir extrem leid für meine Staffelkollegen“, sagte Hettich-Walz sichtlich aufgelöst. Bereits im Einzel am Freitag hatte die Deutsche Probleme am Schießstand offenbart und im Einzel ganze fünf Fehler geschossen. Dass ihr ausgerechnet in der Staffel erneut die Nerven versagten, machte den Rückschlag umso bitterer.

Hettich-Walz rätselt über Einbruch

„Ich hatte jetzt echt gute Vorleistungen, auch im Training, und ich frage mich gerade einfach, wo das hin ist. Ich kann mir das selbst gerade gar nicht erklären“, gestand Hettich-Walz.

Auf der Strecke habe sie sich eigentlich gut gefühlt. Möglicherweise sei sie deshalb die zweite Runde zu schnell angegangen. „Ich weiß nur, dass ich im Stehendschießen heute da stand und total gezittert habe“, so die Biathletin.

ARD-Expertin Dorothea Wierer zeigte Mitgefühl. „Für die Janina tut es mir sehr, sehr leid. Sie ist ja eine solide Athletin“, sagte die Italienerin und betonte, dass ein solcher Rückschlag jedem einmal passieren könne.

Staffelkollege zeigt Verständnis

Ein kleines Trostpflaster gab es für Hettich-Walz trotzdem: Philipp Nawrath und Philipp Horn konnten den enormen Rückstand wieder aufholen, Schlussläufer Horn brachte die deutsche Mixed-Staffel auf dem dritten Rang ins Ziel – und zeigt im Zielinterview Verständnis für die Tränen von Hettich-Walz.

„Wir sind eine sehr erfahrene Staffel, wir haben das alle schon einmal durchgemacht und wissen, wie das ist“, so der 32-Jährige. Ob er und seine Teamkollegen Hettich-Walz aufmuntern könnten? „Wir finden da ein paar warme Worte, dann geht es der Janina auch schnell besser“, so Horn.

DEINE MEINUNG

Viel Zeit zum Grübeln bleibt Hettich-Walz nicht. Bereits am Sonntag bietet sich im 7,5 Kilometer Sprint der Frauen die nächste Chance. „Das Rennen geht morgen wieder von null los und ich hab nur die Chance, Schuss für Schuss zu treffen und ich hoffe, dass mir das zumindest morgen gelingt“, so die 30-Jährige.