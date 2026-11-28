Damit hätte wohl kaum einer gerechnet: Das Biathlon-Duo aus Grönland sorgt im finnischen Kontiolahti für eine riesige Überraschung.

Grönland sorgt für einen Biathlon-Coup! Das Geschwisterpaar Ukaleq Astri und Sondre Slettemark hat beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti in der Single-Mixed-Staffel sensationell den fünften Platz belegt.

Mit der Startnummer 21 ins Rennen startend führte das Duo das Feld zwischenzeitlich sogar an. Während sich die etablierten Biathlon-Nationen am Schießstand Fehler leisteten, glänzten die beiden Grönländer mit einer außergewöhnlichen Trefferquote: Für 40 Scheiben benötigten sie lediglich einen Nachlader.

„Also das habe ich auch noch nie gesehen“, staunte ARD-Expertin Dorothea Wierer über das Überraschungsteam. Auf den Post des Biathlon-Weltverbands auf Instagram nach dem Rennen reagierte auch der deutsche Ex-Biathlet Johannes Kühn mit einem applaudierenden Emoji.

Biathlon: Beachtenswerter Erfolg für Grönland

Beim ersten Wechsel lag Grönland sogar in Führung, auch zur Rennhalbzeit rangierte das Duo als Dritter noch auf einem Podestplatz. Erst auf der Schlussrunde fiel Slettemark auf den fünften Rang zurück.

Für Grönland war das dennoch ein bemerkenswerter Erfolg – im Biathlon-Kosmos spielt das 56.000-Einwohner-Land kaum eine Rolle. Bei den Olympischen Spielen in Antholz 2026 waren die Slettemark-Geschwister sogar für Dänemark gestartet, da Grönland über keine eigenständige olympische Vertretung verfügt.

Grund zur Freude gab es auch aus deutscher Sicht: Marlene Fichtner und Justus Strelow sicherten sich hinter Schweden einen starken zweiten Platz.