Titelverteidiger starten auf Schalke

Die Titelverteidiger steigen erneut in den Ring. Nach dem Doppelsieg im Vorjahr wollen Justus Strelow und Janina Hettich-Walz beim Biathlon-Event auf Schalke erneut vorne mitmischen.

Wenn im Zuge der Winterpause der Ball in der VELTINS-Arena ruht, gehört die Bühne zum Jahresende wieder den Biathlon-Stars. Am 30. Dezember steigt die seit 2002 regelmäßig ausgetragene Biathlon World Team Challenge auf Schalke. Bereits dreieinhalb Monate vor dem Event steht das erste Starter-Duo fest. Wie der FC Schalke auf seiner Webseite berichtete, werden Janina Hettich-Walz und Justus Strelow erneut ein Duo bilden.

Die beiden deutschen Skijäger hatten sich im letzten Dezember sowohl im Massenstart als auch in der Verfolgung durchgesetzt und eine neunjährige deutsche Durststrecke auf Schalke beendet.

Die Vorjahres-Sieger wollen es auf Schalke erneut wissen Die Vorjahres-Sieger wollen es auf Schalke erneut wissen © IMAGO/Vitalii Kliuiev

Biathlon auf Schalke: Strelow schwärmt von Gänsehaut-Momenten

„Der Moment, als ich dort mit Standing Ovations empfangen wurde, war absolute Gänsehaut. Als Erster in dieses Stadion einzulaufen und von allen bejubelt zu werden, konnte ich richtig genießen“, schwelgt Justus Strelow in Erinnerungen.

Das umjubelte Duo strebt nun nach einem erneuten Erfolgserlebnis. „Als Titelverteidiger spüren wir natürlich den Druck und die Erwartung, wieder abzuliefern. Unser Ziel ist zunächst das Podium. Wenn wir wieder einen so guten Tag erwischen wie im vergangenen Jahr, reicht es hoffentlich erneut für den Sieg“, wird Strelow in der offiziellen Meldung zitiert.

Der 29-Jährige war im letzten Winter der beste Liegendschütze im Feld und konnte jüngst beim City-Biathlon in Dresden mit Platz eins seine gute Sommerform unter Beweis stellen.

Vorfreude bei Hettich-Walz: „Ist immer etwas ganz Besonderes“

Bei Hettich-Walz ist die Vorfreude ebenfalls groß. „Biathlon auf Schalke ist immer etwas ganz Besonderes. Am meisten bleiben natürlich die grandiosen Zuschauer in Erinnerung. Eine solche Fußballstadion-Atmosphäre haben wir sonst im Biathlon nicht. Es ist schon beeindruckend, wenn man in diesen Kessel einläuft“, beschrieb die 30-Jährige.

Hettich-Walz hat jüngst bei den deutschen Meisterschaften mit drei gewonnenen Goldmedaillen angedeutet, dass von ihr viel zu erwarten ist. „Das war natürlich ein überragendes Wochenende für mich. Dennoch möchte ich das nicht zu hoch hängen, weil bis zum Winter noch etwas Zeit vergeht und noch viel passieren kann. Aber es gibt mir Selbstvertrauen und zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, erklärte sie.

Neben dem Duo Hettich-Walz & Strelow werden noch ein weiteres deutsches und acht internationale Teams an den Start gehen. Diese sind namentlich jedoch noch nicht bekannt. Die Biathlon-Saison startet am 24. November im finnischen Kontiolahti.