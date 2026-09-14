Wierer taucht in neuer Sportart auf

Im vergangenen Winter beendete Dorothea Wierer ihre Biathlon-Karriere. Nun versucht sich die Italienerin in einer anderen Sportart.

Nach dem Ende ihrer Biathlon-Karriere stellt sich Dorothea Wierer einer neuen sportlichen Herausforderung. Die 36-Jährige bestreitet am 27. September in Rom ihren ersten Hyrox-Wettkampf.

Bei den Olympischen Spielen 2026 holte die Italienerin mit Lisa Vittozzi, Lukas Hofer und Tommaso Giacomel zuvor Silber in der Mixed-Staffel und beendete anschließend ihre Laufbahn mit dem Massenstart.

Wierer geht nun mit Respekt in die Hyrox-Premiere. „Ehrlich gesagt habe ich bislang nicht viel trainiert, aber ich habe noch ein paar Tage zum Üben“, sagte sie dem Instagram-Kanal von Red Bull Italia. „Das ist eine komplett andere Sportart. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil es für mich ziemlich ungewohnt ist.“

Wierer: „Mein Körper wird etwas anderes spüren“

Bei Hyrox werden Laufabschnitte mit funktionellen Kraftübungen kombiniert. Wierers Ziel ist eine Zeit von unter zwei Stunden. Die Burpees bereiten der ehemaligen Weltklasse-Biathletin allerdings die meisten Sorgen.

Die neue Belastung verlangt Wierer eine rasche Umstellung ab. Auf ihre Erfahrung vertraut sie dennoch: „Mein Körper wird etwas anderes spüren.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.