TV-Überraschung im Biathlon

Dorothea Wierer verstärkt das Expertenteam der ARD. Die italienische Biathlon-Legende soll die Übertragungen im Wechsel mit Arnd Peiffer begleiten.

Die ARD hat eine prominente Nachfolgerin für Erik Lesser gefunden. Wie der Sender bekanntgab, wird die italienische Biathlon-Legende Dorothea Wierer das Experten-Team bei den TV-Übertragungen verstärken. Zuvor hatte Lesser nach fünf Jahren Experten-Tätigkeit im Juni 2026 verlauten lassen, dass er seinen Job niederlegt.

Wierer wird die Biathlonrennen in der kommenden Saison im Wechsel mit Arnd Peiffer analysieren und Insider-Einblicke liefern. Die vierfache Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcup-Siegerin hatte ihre Laufbahn erst nach der abgelaufenen Saison beendet und ist dementsprechend noch nah am Geschehen.

Dorothea Wierer wird für die ARD als Biathlon-Expertin tätig sein Dorothea Wierer wird für die ARD als Biathlon-Expertin tätig sein © IMAGO/ZUMA Press

„Das ist eine ganz tolle, aber auch große Aufgabe für mich. Die Biathlonübertragungen in der ARD sind bei den aktiven Athletinnen und Athleten sehr anerkannt, nicht nur bei den Deutschen. Ich bin ein bisschen stolz, jetzt selbst Teil dieses Teams zu werden und als Südtirolerin in einer Reihe mit Magdalena Neuner und Kati Wilhelm als ARD-Expertin zu stehen“, wird die Südtirolerin in der Sportschau-Meldung zitiert.

Peiffer: „Sie wird eine Top-Expertin sein“

Arnd Peiffer, der vor seiner fünften Saison als Experte steht, freut sich über den prominenten Neuzugang im Experten-Team. „Doro war eine grandiose Athletin und hat als Gesamtweltcupsiegerin zweimal den Titel geholt, der unter den Aktiven die wahrscheinlich größte Wertschätzung genießt. Sie wird bestimmt eine Top-Expertin sein und ich freue mich besonders auf die WM in Otepää, wenn wir gemeinsam für die ARD vor Ort sein werden“, so das Statement des deutschen Doppel-Olympiasiegers.

Dirk Walsdorff, der als rbb-Sportchef für die Biathlonübertragungen verantwortlich ist, sieht Wierer als optimale Besetzung für die frei gewordene Stelle an. „Dorothea Wierer war über Jahre die im internationalen Vergleich vielleicht beliebteste Biathletin überhaupt. Sie ist durch ihre beeindruckende sportliche Bilanz, ihre fantastische Ausstrahlung und ihren internationalen Blickwinkel eine ideale Expertin in unserem Team“, gab er zu verstehen.

DEINE MEINUNG

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky bestätigte, dass Wierer die „Wunschkandidatin“ für die frei gewordene Stelle gewesen sei. „Dorothea Wierer wird ihre eigenen Akzente in der neuen Rolle setzen – als starke Frau in unserem herausragenden Wintersport-Expertenteam“, ist er sich sicher.

Biathlon: Wierer bereits beim „Loop One“ im Einsatz

Wierer wird bereits vor dem Saisonstart im finnischen Kontiolahti ihr ARD-Debüt feiern. Am 17. und 18. Oktober soll die 36-Jährige beim „Loop One“ in München im Einsatz sein.

Die Italienerin hatte ihre herausragende Karriere nach den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat beendet. In Antholz gewann Wierer Silber mit der Mixed-Staffel, verpasste eine Einzelmedaille jedoch zweimal knapp. Jüngst sorgte die langjährige Top-Athletin mit ihrem ersten Hyrox-Wettkampf für Aufsehen.