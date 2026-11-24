Sophie Affeldt (l.) und Alina Heidenreich (r.) sprechen im wöchentlichen Podcast „In der Spur“ über aktuelle Themen aus dem Wintersport

Neue Perspektiven auf Biathlon, Skispringen und Ski alpin: Im wöchentlichen Podcast „In der Spur“ sprechen die beiden SPORT1-Reporterinnen Alina Heidenreich und Sophie Affeldt über aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und die Geschichten abseits der Wettkämpfe. Neue Folgen erscheinen jeden Dienstag.

Aktuelle News, spannende Hintergründe und persönliche Geschichten: Mit „In der Spur“ startet SPORT1 einen neuen Podcast rund um die Welt des Wintersports. Im Mittelpunkt stehen die drei großen Disziplinen Biathlon, Skispringen und Ski alpin. Moderiert wird das Format von den SPORT1-Reporterinnen Alina Heidenreich und Sophie Affeldt.

Der Podcast verbindet die Analyse aktueller sportlicher Ereignisse mit einem besonderen Blick auf die Menschen hinter den Ergebnissen. Dabei geht es nicht nur um Siege, Niederlagen und Weltcup-Punkte, sondern auch um Entwicklungen abseits der Wettkämpfe, persönliche Herausforderungen und Geschichten, die im täglichen Sportgeschehen häufig zu kurz kommen.

Alina Heidenreich und Sophie Affeldt ordnen die wichtigsten Wintersportthemen der Woche ein, hinterfragen Entwicklungen und sprechen mit Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainern sowie Expertinnen und Experten. Auch Menschen, die sonst weniger im Rampenlicht stehen, sollen im Podcast zu Wort kommen.

Mit einer Mischung aus journalistischer Neugier, fachlicher Kompetenz und persönlicher Begeisterung für den Wintersport richtet sich „In der Spur“ an Fans, die nicht nur wissen möchten, was passiert ist, sondern auch, warum – und was dahintersteckt.

„In der Spur – Der SPORT1 Wintersport-Podcast“ erscheint jeden Dienstag auf den gängigen Podcast-Plattformen.