Die Doku über den im Sommer 2025 tödlich verunglückten Biathlon-Star wird im Januar ausgestarhlt.

Triumphe an der Strecke, private Momente, viele Emotionen: Das ZDF erinnert mit einer neuen Dokumentation an die im vergangenen Jahr tödlich verunglückte Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier. Der rund 90-minütige Film mit dem Titel „LAURA – Die Welt der Laura Dahlmeier“ zeichnet laut Ankündigung das Porträt „einer außergewöhnlichen jungen Frau“, die auch nach ihrem Karriereende konsequent ihren eigenen Weg ging.

Der Film von Anabel Münstermann und Philip Flämig ist ab dem 2. Januar 2027 im Streaming-Portal des ZDF verfügbar, im linearen Fernsehen wird er am 19. Januar um 20.15 Uhr ausgestrahlt und soll ausdrücklich „kein Trauerstück“ sein. Ihr Vater Andreas Dahlmeier sagt in dem Film: „Immer weitermachen! Das hat sie uns auch oft beigebracht, auch wir müssen weitermachen. Sie würde nicht glücklich sein, wenn wir nur Trübsal blasen oder wir daran zerbrechen würden. Weitermachen!“

Der Film beleuchtet Dahlmeiers sportliche Erfolge, ihren frühen Rücktritt vom Leistungssport und ihre große Leidenschaft für die Berge. Zu Wort kommen neben Familienmitgliedern und engen Freunden auch Weggefährten aus dem Sport und dem Bergsteigen, darunter Biathlon-Olympiasieger Sven Fischer und Extrembergsteiger Thomas Huber.

Dahlmeier wurde in ihrer Karriere unter anderem zwei Mal Olympiasiegerin und sammelte sieben Weltmeistertitel, im Alter von nur 25 Jahren beendete sie ihre Laufbahn. Anschließend arbeitete sie als ZDF-Expertin und wurde staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin. Am 28. Juli 2025 verunglückte sie im Alter von 31 Jahren am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich.