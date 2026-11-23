Martin Ponsiluoma verzichtet auf den Biathlon-Weltcupauftakt in Kontiolahti. Der Schwede will Zeit mit Hanna Öberg verbringen.

Martin Ponsiluoma wird beim Biathlon-Weltcupauftakt in Kontiolahti nicht an den Start gehen. Der schwedische Verfolgungs-Olympiasieger sagte seinen Start aus persönlichen Gründen ab. Damit fehlt Schweden eine seiner größten Hoffnungen zum Saisonbeginn.

„Er wird Zeit mit Hanna verbringen“, teilte Emma Höglund, Pressesprecherin des schwedischen Biathlon-Verbandes, dem Sender SVT mit. Gemeint ist seine Partnerin Hanna Öberg. Ende Juli hatte das Paar Öbergs Schwangerschaft öffentlich gemacht.

Biathlon-Star Ponsiluoma will kürzertreten

„Martin und Hanna bitten darum, ihre Privatsphäre in der kommenden Zeit zu respektieren“, erklärte Höglund.

Ende August hatte Ponsiluoma angekündigt, in der nun beginnenden Saison kürzertreten zu wollen. „Mal schauen, wie viele Rennen ich laufen werde. Ich freue mich auf die Wettkämpfe, aber das Baby kommt an erster Stelle – das ist das Wichtigste“, erklärte der 31-Jährige am Rande des City-Biathlons in Dresden im Gespräch mit der Bild.

Der laufstarke Schwede erzielte im vergangenen Winter mit dem achten Rang sein zweitbestes Resultat im Gesamt-Weltcup. Die Krönung der starken Saison war letztlich Gold im olympischen Verfolgungsrennen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.