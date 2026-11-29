Schwedens Sensationsüberraschung - Lisa Eriksson in Ruka auf dem Podest

Lisa Eriksson läuft beim Langlauf-Weltcup in Ruka überraschend aufs Podest. Damit hätte nicht nur sie überhaupt nicht gerechnet.

Lisa Eriksson hat beim Langlauf-Weltcup in Ruka für eine große Überraschung gesorgt. Die 23-jährige Schwedin lief im Massenstart über 20 Kilometer Freistil auf den dritten Platz. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, sagte sie dem schwedischen Sender SVT: „Ich bin schockiert.“

Den Sieg sicherte sich ihre Landsfrau Linn Svahn vor Moa Ilar. Eriksson komplettierte den schwedischen Dreifacherfolg mit 1,2 Sekunden Rückstand auf Svahn.

Im Ziel von Ruka durfte Eriksson nun über ihren Podestplatz jubeln. Auch der Experte und zweimalige Olympiasieger Johan Olsson zeigte sich bei Viaplay beeindruckt: „Das ist ein Paukenschlag in der Skiwelt.“

Langlauf-Überraschung Eriksson als Ersatzläuferin angereist

Eriksson war als Ersatzläuferin für den Massenstart zum Zug gekommen, nachdem Emma Ribom krankheitsbedingt abgereist war.

Schon am Freitag hatte sie im klassischen Rennen über zehn Kilometer mit Einzelstart Platz 14 belegt. Zuvor war die Schwedin beim Saisonauftakt in Bruksvallarna zweimal Vierte geworden.

„Ich weiß, dass meine Leistung in Bruksvallarna sehr gut war und ich gegen sehr starke Läuferinnen antrete“, sagte Eriksson.

Für die Schwedinnen war es nach den Wettbewerben am Freitag und Samstag bereits das dritte komplett besetzte Podest an diesem Wochenende. Beste Deutsche war Helen Hoffmann auf Rang sechs.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.