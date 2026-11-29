Savelij Korosteljov und weitere russische Langläufer dürfen nicht zum Weltcup in Trondheim einreisen.

Die russischen Langläufer dürfen beim Weltcup in Granåsen am kommenden Wochenende nicht starten. Nach langer Ungewissheit steht fest, dass ihnen die Einreise nach Norwegen verweigert wird. „Wir kommen nicht nach Trondheim“, bestätigte Savelij Korosteljov TV 2.

Der Internationale Skiverband FIS hatte mehrere russische Athleten als neutrale Sportler zugelassen. Für die Rennen in Trondheim waren neben Korosteljov auch Natalja Terentjeva, Darja Neprjajeva und Sergej Volkov gemeldet. Die norwegische Entscheidung verhindert nun ihren Einsatz.

Norwegischer Verband informiert die FIS

Terje Lund, Veranstaltungsleiter des norwegischen Skiverbands, beruft sich auf eine E-Mail des Justizministeriums an die örtliche Polizei.

„Der norwegische Skiverband und der lokale Veranstalter haben Zugang zu einer E-Mail erhalten, in der die Handhabung der Visaregeln erläutert wird“, sagte Lund: „Daraus geht hervor, dass keine Art von Schengen-Visum zugelassenen neutralen Athleten die Einreise nach Norwegen ermöglicht.“

Der Verband leitete die E-Mail nach Lunds Angaben an die FIS und den russischen Skiverband weiter. Dabei habe er darauf hingewiesen, dass diese die Regeln selbst auslegen müssten. In der vergangenen Saison hatten russische Sportler noch an Wettbewerben in Norwegen teilgenommen.

DEINE MEINUNG

Zum Weltcupauftakt im finnischen Ruka waren Terentjeva, Neprjajeva und Korosteljov hingegen startberechtigt. Dort durften russische Athleten mit einer Aufenthaltserlaubnis in einem Schengen-Staat antreten. Korosteljov belegte in Ruka Rang zwölf.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.