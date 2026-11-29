Frida Karlsson stürzt im Massenstart in Ruka und verpasst den Sieg. Die Schwedin ist danach stinksauer auf diejenige, die sie zu Fall brachte.

Frida Karlsson griff nach dem Sieg, dann stoppte sie ein Sturz am letzten Anstieg. Im 20-Kilometer-Massenstart beim Langlauf-Weltcup in Ruka hatte die Schwedin lange das Tempo bestimmt und wenige Kilometer vor dem Ziel attackiert. Doch der Kampf um den Sieg endete für die 27-Jährige vorzeitig.

„Jemand fährt mir von hinten rein. Sie tritt mir auf den Stock, sodass ich stürze. Dann ist es vorbei“, schilderte Karlsson den Vorfall bei SVT Sport. Der Ärger saß tief: „Es macht keinen Spaß, wenn man einen guten Tag hat und dann am letzten Anstieg stürzt. Das ist bitter. Da wird man stinksauer.“ Sie fühle sich den Wölfen zum Fraß vorgeworfen.

Svahn führt schwedischen Dreifacherfolg an

Den Sieg im Freistilrennen holte sich Linn Svahn vor Moa Ilar und Lisa Eriksson. Für Eriksson war es der erste Weltcup-Podestplatz – sie war erst nach der Absage von Emma Ribom ins Team gerückt.

Die Schwedinnen belegten damit an allen drei Wettkampftagen in Ruka das komplette Podium. Beste Deutsche wurde Helen Hoffmann als Sechste.

Auch Ebba Andersson wurde im Rennen aufgehalten, als sich eine Konkurrentin in ihrem Stock verfing. „Ich fiel zurück und musste viel Kraft für die Aufholjagd aufwenden. Es war hart, aber es war durchgehend ein Kampf um die Positionen. Ich bin wirklich verdammt sauer“, sagte sie.

Andersson und Karlsson kritisierten die Streckenführung mit fünf Runden auf dem engen Kurs. „Bei dieser Art von Rennen können solche Dinge viel leichter passieren“, sagte Andersson.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.