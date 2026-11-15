Hase/Volodin gewinnen renommierten Grand Prix

Die Paarlauf-Weltmeister liegen in den USA deutlich vorne und starten damit gut in die Saison.

Trotz Fehlern nicht zu schlagen: Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben erstmals den renommierten Grand Prix Skate America in den USA gewonnen und damit einen starken Start in die Saison gefeiert.

Das Paarlauf-Duo aus Berlin setzte sich auch nach einem verpatzten Wurfrittberger in der Kür in Everett im US-Bundesstaat Washington mit 200,79 Punkten souverän vor Alisa Efimova/Misha Mitrofanov (191,79) und Katie McBeath/Balazs Nagy (alle USA/187,13) durch.

Im Kürprogramm mit einer modernen Neuinterpretation ihrer erfolgreichen „Vier Jahreszeiten“-Kür aus der Saison 2024/25 liefen Hase/Volodin zwar stark, aber eben nicht fehlerfrei. Hase war bereits im Kurzprogramm gestürzt, nun ging ebenfalls ein Sprung schief. Trotz der Punktabzüge lagen die beiden 27-Jährigen in der Kürwertung deutlich vorne.

Große Konkurrenten fehlen

In Everett fehlte allerdings ein Teil der stärksten Konkurrenz. Auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften im kommenden März im finnischen Tampere müssen sich Hase/Volodin steigern, um als ersten Paar seit Natalja Mischkutjonok und Artur Dmitrijew (1991/92) den Titel erfolgreich zu verteidigen.

Für das deutsche Spitzenpaar, das die ersten beiden Grand-Prix-Wettbewerbe in Kanada und China ausgelassen hatte, war Skate America zugleich der erste wichtige Schritt auf dem Weg zum Grand-Prix-Finale im chinesischen Chongqing und ein Meilenstein in der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2030, wo es nach Bronze in Mailand noch höher auf dem Treppchen gehen soll. Nach Skate America folgt am letzten Novemberwochenende die NHK Trophy in Tokio.

Malinin siegt bei den Männern

Bei den Männer siegte US-Starläufer Ilia Malinin. Allerdings kam der dreimalige Weltmeister nur auf den zweitbesten Punktewert in der Kür, lag knapp hinter dem Südtiroler Daniel Grassl.

In der Gesamtwertung hatte Grassl als Zweiter aber knapp zehn Punkte Rückstand auf Malinin, der im freien Programm mit vier Vierfachsprüngen zu seinem vierten Skate-America-Erfolg lief.