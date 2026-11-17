Anstelle der sieben russischen Sportler werden nun Ersatzteilnehmer zum Grand Prix in Helsinki eingeladen - Russlands Verband reagiert scharf.

Das Politikum um die Teilnahme russischer Athletinnen und Athleten an internationalen Wettkämpfen geht in die nächste Runde.

Wegen nicht genehmigter Visa ist russischen Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern die Einreise ins finnische Helsinki und damit die ursprünglich geplante Teilnahme am Grand Prix am Wochenende verwehrt worden. Das gab der russische Eiskunstlaufverband am Dienstag bekannt und beklagte dabei, „dass die Athleten Opfer unüberlegter und rechtswidriger politischer Entscheidungen geworden sind“.

Hintergrund sind verschärfte Einreisebeschränkungen des Gastgeberlandes Finnland, die seit Montag und damit vier Tage vor dem Grand Prix Finlandia Trophy 2026 in Kraft getreten sind. Drei russische Paare, darunter die Olympiamedaillengewinner Anastassija Mischina und Alexander Galljamow, sowie der zweimalige russische Meister Jewgeni Semenenko sind nun von dem Wettbewerb ausgeschlossen, der vom Eislauf-Weltverband ISU veranstaltet wird.

Russland beklagt Verstoß gegen IOC-Linie

Für die ausgeschlossenen Sportler werden nun Ersatzteilnehmer eingeladen. In Helsinki werden auch die deutschen Paarläufer Annika Hocke und Robert Kunkel antreten.

Russlands Verband monierte in seiner Mitteilung, dass die Neuregelung auch gegen die Linie des Internationalen Olympischen Komitees verstoße. Das IOC hatte im Juli die Suspendierung Russlands vorläufig aufgehoben und damit den Weg für eine Teilnahme der Sportler des Landes an internationalen Wettbewerben freigemacht.

Die neuerliche Eskalationsstufe um den Grand Prix reiht sich ein in den immer schwieriger werdenden Umgang mit russischen Athletinnen und Athleten. Nicht zuletzt bei der WM 2027 in Deutschland im Eishockey gibt es derzeit große Aufruhr. Mehrere teilnehmende Nationen um die skandinavischen Länder hatten angekündigt, bei dem Turnier nicht gegen Russland antreten zu wollen.