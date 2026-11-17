Der französische Skiverband trauert um Louis Mezentzeff. Der Snowboard-Trainer stirbt im Alter von 31 Jahren bei einem Unfall.

Der französische Snowboard-Trainer Louis Mezentzeff ist im Alter von 31 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das teilte der französische Skiverband (FFS) mit. Die genauen Umstände des Unglücks, das sich laut Medienberichten in der Schweiz ereignete, sind bislang nicht geklärt.

Mezentzeff war zuletzt für den französischen Verband tätig. Er betreute den Nachwuchs- und Europacup-Bereich im Freestyle-Snowboard und koordinierte die gesamte Nachwuchsförderung in den Disziplinen Big Air und Slopestyle.

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Französischer Verband trauert um Trainer Mezentzeff

In einem emotionalen Nachruf würdigte der französische Skiverband den Verstorbenen als „jemanden mit großem Engagement“, der seine Leidenschaft und sein Fachwissen in den Dienst des Verbands gestellt habe. Die Nachricht seines Todes habe die gesamte Ski- und Snowboardfamilie in tiefe Trauer versetzt.

Der frühere alpine Skirennläufer aus Villard-de-Lans gehörte seit 2025 zum Trainerstab des französischen Verbandes. Dort hatte er sich in kurzer Zeit einen Namen gemacht und galt als wichtige Stütze im Freestyle-Bereich.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.