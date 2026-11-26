Nationalspieler Moritz Seider gewinnt mit Detroit, seine Landsmänner verlieren allesamt in der NHL.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit einer starken Leistung die deutsche Ehre in der nordamerikanischen Profiliga NHL gerettet. Während Seiders Landsmänner allesamt Niederlagen einstecken mussten, gewann der Starverteidiger mit seinen Detroit Red Wings 5:1 gegen die Vancouver Canucks. Seider steuerte zwei Assists zum Erfolg gegen das Schlusslicht aus dem Westen bei. Dennoch bleibt Detroit (neun Siege, zwölf Niederlagen) im Osten im Tabellenkeller.

Die Boston Bruins um Trainer Marco Sturm und Stürmer John-Jason Peterka verloren 2:4 gegen die Winnipeg Jets. Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators ein 3:5 bei den Florida Panthers. Weder Peterka noch Stützle schafften es in die Scorerwertung. Torwart Philipp Grubauer kam beim 1:3 der Seattle Kraken gegen die Chicago Blackhawks ebenso wenig zum Einsatz wie Nico Sturm beim 3:4 der Minnesota Wild gegen die Utah Mammoth.