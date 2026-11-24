Die Senators punkten zum neunten Mal in Folge und bauen die Tabellenführung aus.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators seine Erfolgsserie in der NHL fortgesetzt. Der Mittelstürmer siegte mit den Kanadiern 2:1 gegen die Calgary Flames, zum neunten Mal in Folge punkteten die Sens – bei sieben Siegen in dieser Phase. Stützle selbst ging zwar leer aus, ist mit 13 Toren und 18 Vorlagen nach 25 Spielen aber weiter auf Kurs, seine punktbeste Saison zu spielen.

Ottawa baute dank der Treffer von Michael Amadio (13.) und Shane Pinto (18.) die Tabellenführung in der Atlantic Division aus und hat jetzt drei Punkte Vorsprung vor Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens. Kurz vor Weihnachten ist Stützle, der im Krefelder Nachwuchs spielte, in seiner Heimat zu Gast. Am 18. und 20. Dezember treffen die Sens im Rahmen der Global Series in Düsseldorf auf die Chicago Blackhawks.

Nur Zuschauer waren Torhüter Philipp Grubauer und Stürmer Nico Sturm bei den Erfolgen ihrer Teams. Grubauer saß auf der Bank, als die Seattle Kraken mit seinem Konkurrenten Joey Daccord zwischen den Pfosten 3:2 gegen die Anaheim Ducks gewannen und sich im Westen auf fünf Punkte an den letzten Playoff-Platz heran arbeiteten. Sturm sah von der Tribüne aus den 5:2-Auswärtssieg der Minnesota Wild bei den San Jose Sharks, mit dem sein Team Platz eins in der Central Division mit nun neun Zählern Vorsprung festigte.