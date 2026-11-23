Der deutsche Eishockeystar kassiert in einem dramatischen Spiel die dritte Niederlage in Serie.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers in der NHL eine bittere Niederlage kassiert. Beim 4:5 nach Penaltyschießen bei den St. Louis Blues gaben die Oilers in den Schlussminuten noch den Sieg aus der Hand und kassierten stattdessen ihre dritte Pleite in Serie.

Im letzten Drittel hatten die Oilers bei noch zehn Minuten Spielzeit mit 4:1 geführt, bevor St. Louis innerhalb von nur etwas mehr als fünf Minuten den Ausgleich herstellte. Nachdem in der Verlängerung keine Tore mehr fielen, versagten im Penaltyschießen unter anderem Draisaitl, der als zweiter Schütze antrat, die Nerven.

In der regulären Spielzeit hatte der 31-Jährige das zwischenzeitliche 2:0 für Edmonton erzielt, für Draisaitl war es der 1.100. Punkt seiner NHL-Karriere. In der Western Conference liegen die Oilers weiter auf dem zweiten Platz.