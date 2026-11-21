Der deutsche Eishockeystar ist mit Edmonton beim 4:7 bei Meister Carolina Hurricanes letztlich chancenlos.

Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers in einem Schlagabtausch eine Niederlage beim Meister kassiert. Trotz eines sehr guten Starts unterlagen die Kanadier 4:7 bei den Carolina Hurricanes. Der deutsche Eishockeystar Draisaitl traf dabei zum zwischenzeitlichen 2:0 (19.) und bereitete das 4:4 (37.) sehenswert vor.

Doch unmittelbar danach leistete sich Draisaitl ein Foul und musste auf die Strafbank – in Unterzahl kassierten die Oilers dann das 4:5 durch Sebastian Aho (40.), von dem sie sich nicht mehr erholten. Insgesamt hatte Edmonton trotz der vier Treffer größere Probleme, Druck aufs Tor der Hurricanes aufzubauen: Die Oilers kamen insgesamt nur auf 15 Schüsse, im dritten Drittel waren es lediglich drei.

Anders Carolina, das 36-mal aufs Tor der Gäste schoss. Im zweiten Drittel fand der Meister dann zu seiner Effizienz: Sean Walker (22.), Jalen Chatfield (30.), Taylor Hall (32.), Andrej Swetschnikow (33.) und Aho trafen. Im Schlussabschnitt konnte Edmonton den Titelverteidiger nicht mehr gefährden.

Für Edmonton war es die achte Niederlage im 25. Saisonspiel und die zweite in Serie. Hinter Minnesota Wild sind die Oilers Zweiter im Westen. Carolina (17 Siege aus 23 Spielen) führt die Eastern Conference an.