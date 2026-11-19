Leon Draisaitl sieht seinen Teamkollegen in der Lage, die magische Punktemarke zu knacken. Das hat bisher nur einer geschafft.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl traut seinem kongenialen Teamkollegen Connor McDavid die magische 200-Punkte-Marke in der NHL zu. „Sagen wir es einmal so: Es würde mich nicht völlig vom Hocker hauen, wenn er das tatsächlich schaffen oder zumindest in die Nähe dieser Marke kommen sollte“, sagte der Kölner im Interview mit der Augsburger Allgemeinen.

Der Kanadier McDavid hat in jedem der 23 Hauptrundenspiele der Edmonton Oilers gepunktet. Insgesamt kommt der 29-Jährige auf 55 Zähler (13 Tore, 42 Assist). Macht McDavid so weiter, könnte er als erst zweiter Spieler der Geschichte nach dem legendären Wayne Gretzky die 200-Punkte-Marke knacken. Gretzky hatte das gleich viermal geschafft, mit seinen 215 Zählern in der Saison 1985/86 hält der Kanadier den Rekord.

Draisaitl (l.) und McDavid zerlegen derzeit die NHL Draisaitl (l.) und McDavid zerlegen derzeit die NHL © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/LEILA DEVLIN

Draisaitl hebt Kommunikation hervor

„Es ist natürlich schon ein unfassbarer Brocken. Allein darüber zu sprechen, ist schon kaum zu glauben“, sagte Draisaitl, der mit Blick auf die Torausbeute (21 Treffer) seinen persönlich besten Saisonstart hingelegt hat. „Natürlich freue ich mich darüber. Im Endeffekt werde ich auch dafür bezahlt, Tore zu schießen und offensiv zu produzieren. Es ist schön, dass mir das bislang so gut gelingt“, erklärte der 31-Jährige.

Mit den Oilers führt Draisaitl die Western Conference an, der Gewinn des Stanley Cups bleibt das große Ziel. Unter dem neuen Headcoach Mike Babcock ist die Mannschaft nicht nur in der Offensive brandgefährlich, sondern auch defensiv weitgehend stabil. Das Team spiele nun detaillierter, sagte Draisaitl: „Es geht vor allem um die Kleinigkeiten, die uns auf dem Eis enorm helfen. Dazu gehört beispielsweise, wie wir miteinander kommunizieren. Das sind aus meiner Sicht momentan unsere größten Stärken.“