Leon Draisaitl führt die Torschützenliste in der NHL an.

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat seinen Siegeszug mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL fortgesetzt. Bei den Florida Panthers siegten die Kanadier nach einer starken Offensivleistung mit 5:2 und feierten den sechsten Erfolg nacheinander.

Draisaitl sorgte mit seinem 21. Saisontreffer für den Endstand, zuvor hatte er mit zwei Vorlagen geglänzt. Sturmpartner Connor McDavid kam gegen die Panthers, gegen die Edmonton 2024 und 2025 das Finale um den Stanley Cup verloren hatte, auf ein Tor und eine Vorlage. Damit verlängerte der Top-Scorer der Liga seine Punkteserie zum Saisonstart auf 23 Spiele und stellte den Wert von Wayne Gretzky aus der Saison 1988/89 ein. Es ist die viertlängste Serie dieser Art in der NHL-Geschichte.

Erster Verfolger des besten Teams im Westen sind die Minnesota Wild, die ohne den deutschen Nationalspieler Nico Sturm zu einem überzeugenden 7:3 gegen die Nashville Predators kamen. Erfolgreich verlief der Abend auch für Tim Stützle. Zum 2:1 seiner Ottawa Senators bei den Winnipeg Jets steuerte der Angreifer eine Vorlage bei.

Die Boston Bruins um Nationalstürmer John-Jason Peterka kassierten derweil die dritte Niederlage nacheinander. Das Team des früheren Bundestrainers Marco Sturm unterlag den Los Angeles Kings mit 0:3.