Seider glänzt, aber sein Team kommt nicht aus der Misere

Der Verteidiger unterliegt mit Detroit den Boston Bruins. Peterka trifft für das Team von Trainer Marco Sturm.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings das deutsche Duell in der NHL gegen die Boston Bruins verloren.

Der Verteidiger unterlag mit seinem Team 1:4, während Nationalstürmer John-Jason Peterka auf der Gegenseite einen wichtigen Treffer zum Sieg beisteuerte.

063_2305810462-ipad.jpg J.J. Peterka (r.) im direkten Duell gegen Moritz Seider © GETTY IMAGES/AFP/SID/Gregory Shamus

Detroit führte nach dem ersten Drittel zwar, verlor nach dem Ausgleichstor durch Peterka aber den Faden. Am Ende stand die sechste Niederlage aus den letzten sieben Spielen.

Seider blieb ohne Scorerpunkt. Für Boston, das vom früheren Bundestrainer Marco Sturm betreut wird, war es nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis.