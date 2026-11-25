Gegen die Vegas Golden Knights müssen die Edmonton Oilers den nächsten Rückschlag wegstecken.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers die nächste Pleite in der nordamerikanischen Profiliga NHL kassiert. Gegen die Vegas Golden Knights verloren die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 3:5. Bei der vierten Niederlage in Folge blieb Draisaitl ohne Torbeteiligung.

Im ersten Drittel geriet Edmonton mit 0:2 in Rückstand, ehe Draisaitl und Co. im zweiten Abschnitt zurückkamen und durch Superstar Conor McDavid (40.) den 2:2-Ausgleich erzielten. Angeführt von den Doppeltorschützen Jack Eichel (7./46.) und Trevor Connelly (10./58.) drehten die Gäste im Schlussdrittel jedoch auf.

3613846b4581001c3fdb5d3458cbdfc31a45af1b-ipad.jpg Draisaitl (r.) blieb ohne Tor © (picture alliance/The Canadian Press)/SID/Codie McLachlan

„Es war ein hartes erstes Drittel, im zweiten gab es viel Gutes. Und dann haben wir einfach keinen Weg gefunden zu gewinnen“, sagte McDavid. Sein Team sei „einfach nicht gut mit dem Puck gewesen.“ Es sei eine „schwierige Phase.“ Die Oilers müssten, so der Kanadier, „einen Weg finden, ein paar Siege einzufahren.“

Mit 38 Punkten führen die Oilers jedoch weiterhin die Pacific Division an. Dort liegen sie drei Zähler vor den Golden Knights. Die ersten drei Teams jeder Division qualifizieren sich letztlich sicher für die Playoffs.