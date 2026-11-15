NHL: Draisaitls Oilers siegen weiter

Neben Leon Draisaitl fahren auch Moritz Seider und Tim Stützle Siege ein.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl und sein Sturmpartner Connor McDavid haben die Edmonton Oilers in der NHL zum nächsten Sieg geführt. Das kongeniale Duo legte beim erkämpften 1:0 bei den Toronto Maple Leafs den Treffer durch Evan Bouchard zum vierten Sieg in Serie auf.

Draisaitl punktete im achten Spiel nacheinander. Insgesamt kommt der Kölner auf 38 Zähler (18 Tore, 20 Assists), nur McDavid hat mehr erzielt. Der Kanadier steuerte auch im 21. Saisonspiel mindestens einen Punkt bei, insgesamt kommt der 29-Jährige auf überragende 50 (11 Treffer, 39 Assists).

Punkteserie ausgebaut: Leon Draisaitl Punkteserie ausgebaut: Leon Draisaitl © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/VAUGHN RIDLEY

Boston Bruins verlieren erneut zuhause

In der Western Conference liegen die Oilers knapp hinter Minnesota Wild, die aber ein Spiel mehr absolviert haben. Die Mannschaft von Nico Sturm, der nicht zum Einsatz kam, setzte sich bei den Boston Bruins mit 6:2 durch. Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm und John-Jason Peterka kassierten mit den Bruins die zweite Heimpleite nacheinander und fielen im Osten etwas zurück.

Einen Shutout-Erfolg fuhren die Detroit Red Wings um Moritz Seider ein. Nach fünf Niederlagen in Folge siegte das Team um den deutschen Verteidiger bei Tampa Bay Lightning mit 2:0. Tim Stützle und die Ottawa Senators gewannen mit 4:1 bei den Pittsburgh Penguins, der Viersener erzielte dabei sein elftes Saisontor.

Die Winnipeg Jets legten erneut eine furiose Aufholjagd hin. Nachdem die Kanadier Anfang des Monats bei den Montréal Canadiens in den letzten 2:39 Minuten noch einen 0:4-Rückstand ausgeglichen und in der Overtime gewonnen hatten, starteten die Jets ihr Comeback beim 5:4 nach Penaltyschießen bei den Chicago Blackhawks ein bisschen früher. Chicago lag bis zur 37. Minute mit 4:0 vorn, ehe die Gäste 1:13 Minuten vor der Schlusssirene zum Ausgleich kamen.