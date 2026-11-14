Grubauer und Seattle verlieren auch „Rückspiel“ in Finnland

Der deutsche Goalie sollte eigentlich geschont werden. Nach klarem Rückstand kommt er doch zum Einsatz.

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit Seattle Kraken auch das zweite NHL-Duell in Finnland gegen Stanley-Cup-Sieger Carolina Hurricanes verloren. Zwei Tage nach dem 1:4 in der Veikkaus Arena in Helsinki unterlag Seattle dem amtierenden Meister der nordamerikanischen Profiliga am Samstagabend mit 1:5.

Grubauer, der am Donnerstag trotz vier Gegentoren der beste Spieler seiner Mannschaft gewesen war, nahm beim „Rückspiel“ zunächst auf der Reservebank Platz. Nachdem sein Kontrahent Joey Daccord allerdings von 14 Schüssen auf sein Tor vier nicht parieren konnte, kam der 34-Jährige aus Rosenheim ab Mitte des zweiten Drittels wieder zum Einsatz. Grubauer wehrte 20 Schüsse ab, blieb aber ebenfalls nicht ohne Gegentreffer.

Während Seattle bereits die neunte Niederlage im 18. Saisonspiel hinnehmen musste, ist Carolina das erfolgreichste Team der Liga nach einem guten Viertel der Hauptrunde.