Draisaitl-Gala! Hier setzt er sich allein an die NHL-Spitze

Zu einem eigenen Treffer reicht es für Draisaitl diesmal nicht. Dafür bereitet der deutsche NHL-Superstar den Treffer zum Sieg vor.

Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL den dritten Sieg in Serie gefeiert. Der deutsche Nationalspieler bereitete beim 3:2 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers den entscheidenden Treffer durch Evan Bouchard vor.

Der Verteidiger traf nach 47 Sekunden in der Overtime mit einem Direktschuss von der linken Seite und sorgte so für den 14. Oilers-Sieg im 20. Spiel.

EVAN BOUCHARD'S SECOND @ENERGIZER OVERTIME WINNER THIS SEASON!!! 😤 pic.twitter.com/DKFLaVkvOO — NHL (@NHL) November 12, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

McDavid baut beeindruckende Serie aus

Für Draisaitl war es nach zuletzt vier Spielen in Folge diesmal eine Partie ohne eigenen Torerfolg. Oilers-Kapitän Connor McDavid baute derweil seine beeindruckende Punkteserie aus.

Mit einer Vorlage im zweiten Drittel punktete der Superstar auch in seinem 20. Saisonspiel und stellte damit seine persönliche Bestmarke ein. Mit 49 Scorerpunkten führt er die Liga an.