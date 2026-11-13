NHL: Stützle trifft bei Senators-Sieg

Seider gelingen für Detroit zwei Assists, dennoch setzt es die fünfte Niederlage in Folge.

Auch dank dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen Erfolg gefeiert. Die Senators siegten nach Overtime 4:3 gegen Colorado Avalanche, Stützle erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 im ersten Drittel. Für den 24-Jährigen, dessen Team in der Eastern Conference Rang sechs belegt, war es der zehnte Saisontreffer.

In die Scorerliste konnte sich auch der deutsche Profi Moritz Seider eintragen, seine zwei Assists verhalfen den Detroit Red Wings allerdings nicht zum Sieg. Das Team musste sich den Florida Panthers 4:5 geschlagen geben, für Detroit war es bereits die fünfte Pleite in Serie.

Eine Niederlage hab es auch für John-Jason Peterka und die Boston Bruins. Beim 2:5 gegen die Montreal Canadiens samt zwischenzeitlichem 0:5-Rückstand waren die Bruins chancenlos. Auf Erfolgskurs hingegen bleiben die Minnesota Wild, die die Tabelle im Westen anführen. Beim 5:2-Sieg über die Toronto Maple Leafs fehlte jedoch der deutsche Nationalspieler Nico Sturm.