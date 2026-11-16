Leon Draisaitl führt mit 20 Treffern die Torschützenliste an. Sein Teamkollege Connor McDavid egalisiert eine Bestmarke des legendären Wayne Gretzky.

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit zwei Treffern und einer Vorlage in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum fünften Sieg in Serie geführt.

Beim 5:2 gegen die Philadelphia Flyers erzielte der deutsche Nationalspieler seine Saisontreffer 19 und 20 und führt damit die Torjägerliste an. Insgesamt kommt er nach nunmehr 22 Spielen auf 41 Scorerpunkte.

Leon Draisaitl bejubelt seinen 20. Saisontreffer Leon Draisaitl bejubelt seinen 20. Saisontreffer © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/EMILEE CHINN

Draisaitls Teamkollege McDavid egalisiert Gretzky-Bestmarke

An der Spitze der Scorerliste liegt mit 53 Punkten unangefochten Draisaitls Mannschaftskollege Connor McDavid. Der 29 Jahre alte Kanadier erzielte einen Treffer und egalisierte mit seinen Vorlagen 40 und 41 eine Bestmarke des legendären Wayne Gretzky.

„The Great One“ hatte in der Saison 1984/85 als bislang einziger Spieler in den ersten 22 Spielen 40 Assists erreicht. McDavid hat bislang in jedem Spiel gepunktet, die Oilers sind mit 35 Zählern die beste Mannschaft der NHL.