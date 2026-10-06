Zwei Tore, eine Vorlage: Stützle gewinnt deutsches NHL-Duell

Tim Stützle ist der Matchwinner für die Ottawa Senators gegen die Boston Bruins mit Trainer Marco Sturm und JJ Peterka.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat das deutsche Duell in der NHL gegen Ex-Bundestrainer Marco Sturm und Vizeweltmeister John-Jason Peterka mit einer Glanzleistung für sich entschieden. Der Ex-Krefelder erzielte beim 4:1 der Ottawa Senators bei den Boston Bruins zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Mit seinem Doppelpack innerhalb von 103 Sekunden leitete der 24-Jährige früh den zweiten Sieg der Kanadier im zweiten Saisonspiel ein.

„Es war eine starke Teamleistung“, sagte Stützle, der zunächst in Unterzahl traf (8.) und dann drei Sekunden nach Ablauf derselben Strafzeit nachlegte – allerdings erst im zweiten Versuch: Zunächst schlug er über den Puck, dann überwand er Bostons überraschten Torhüter Jeremy Swayman im Nachfassen (10.). Mit seinem ersten Treffer erreichte Stützle als vierter deutscher Spieler 150 NHL-Tore in der regulären Saison – nach Leon Draisaitl (437), Sturm (242) und Jochen Hecht (186).

Matchwinner Tim Stützle Matchwinner Tim Stützle © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MADDIE MEYER

Zweite Pleite in Folge Peterka

Ottawa hatte bereits sein erstes Spiel auswärts bei den Toronto Maple Leafs mit 3:2 gewonnen, in der Nacht zu Mittwoch (1.00 Uhr MESZ) steht die nächste Partie bei den Detroit Red Wings mit Moritz Seider an. „Wir haben Selbstvertrauen. Wenn wir so weiterspielen, haben wir eine gute Chance, gegen jeden zu gewinnen“, sagte Stützle, der auch das 3:0 durch Drake Batherson vorbereitete (22.). Die Sens hatten zuletzt zweimal in Folge die Playoffs erreicht.

Für Sturm und Peterka war es dagegen nach zwei Siegen zum Start die zweite Pleite in Folge. Peterka, der in den ersten beiden Spielen zweimal traf, ging zum zweiten Mal nacheinander leer aus, stand außerdem bei zwei Gegentoren auf dem Eis.