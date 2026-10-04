Die Detroit Red Wings müssen sich in der NHL auch den Winnipeg Jets knapp geschlagen geben.

Nationalmannschaftskapitän Moritz Seider und die Detroit Red Wings müssen in der noch jungen NHL-Saison weiter auf den ersten Sieg warten. Der Eishockey-Vizeweltmeister von 2023 unterlag mit seiner Mannschaft trotz Aufholjagd mit 2:3 gegen die Winnipeg Jets.

Für den deutschen Verteidiger, der den ersten Detroit-Treffer durch Viktor Arvidsson (37.) zum 1:3 vorbereitete, und seine Kollegen war es im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage. Alle drei Gegentore fingen sich die Red Wings, die mit einem 0:2 gegen die New York Rangers in die neue Spielzeit gestartet waren, in Unterzahl ein.