Der deutsche Torwart und Seattle zeigen sich gut erholt von der Niederlage gegen Draisaitls Oilers.

Die Seattle Kraken von Torwart Philipp Grubauer haben nach der Niederlage gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl sofort zurückgeschlagen. Einen Tag nach der ersten Saison-Pleite (1:3) gelang gegen die Calgary Flames ein souveränes 6:1. Grubauer wehrte 32 von 33 Schüssen auf sein Tor ab.

Seattle dominiert erneut gegen Flames

Berkly Catton (3.), Matthew Samoskevich (5.) und Bobby McMann (8.) sorgten schon früh mit ihren Toren für klare Verhältnisse. Im zweiten Drittel erhöhten Shane Wright (32.) und erneut Samoskevich (39.). Nach dem zwischenzeitlichen 1:5 für Calgary durch Morgan Frost (55.) besorgte Jordan Eberle (56.) den Endstand.

Für Seattle war es im dritten Saisonspiel der zweite Sieg – wieder gegen die Flames, die am ersten Spieltag bereits auswärts mit 6:1 bezwungen worden waren. Calgary ist nach drei Begegnungen noch sieglos.